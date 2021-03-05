В Киеве к 8 Марта продают букет за 18 тысяч гривен. Фото

В центре Киева на Бессарабском рынке на продажу выставили букет, стоимость которого 18 160 гривен.

Как пишет Сегодня, букет состоит из разных сортов орхидей и роз (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Отметим, что в столице цены на самые популярные цветы – тюльпаны – колеблются от 25 до 40 гривен за одну штуку в зависимости от сорта. Если покупать в вазонах, то 120-150 гривен (в вазоне 3 единицы). По словам продавцов, такая стоимость обусловлена тем, что в горшках они могут простоять до месяца, в то время как обрезанные – не более 2-3 дней.

Вторыми по популярности среди покупателей являются нарциссы, которые в основном продают только в горшках – 150 гривен (3-5 цветков), поштучно – 25 гривен.

Третьими по популярности продавцы называют крокусы – 80-100 гривен (в зависимости от того, как они выглядят). Вызывают интерес у покупателей также и другие цветы: розы от 50 до 100 гривен, примулы – от 50 до 250 гривен, фиалки 50-70 гривен, мимозы от 10-40 гривен, ирисы – 25 гривен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве к 8-му марта тюльпаны продают за 25 гривен, а нарциссы – по 150.