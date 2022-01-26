В Киеве начнут тестировать новый вид оплаты за проезд в общественном транспорте

В Киеве в феврале на нескольких маршрутах общественного транспорта в тестовом режиме будет работать новый режим оплаты за проезд. Пассажиры смогут рассчитаться с помощью банковской карты.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель главы КГГА Петр Оленич. Он отметил, что столица стала первым городом в Украине, где полностью отменили бумажные талоны в транспорте.

"В настоящее время команда работает над оплатой банковской картой в наземном коммунальном транспорте. В феврале планируем запустить ее в тестовом режиме на нескольких маршрутах", – рассказал Оленич.

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Он добавил, что за время, как в столице начал работать электронный билет, пассажиры его использовали 140 миллионов раз. С помощью сервиса Киев Цифровой было сгенерировано 11 миллионов QR-билетов.

Напомним, в Киеве с 14 июля в общественном транспорте города перестали действовать бумажные билеты. Вместо них оплатить поездку можно электронным способом. Первыми на на е-билет перешли фуникулер, Троещинская линия скоростного трамвая, городская электричка и скоростной трамвай на Борщаговке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине дали старт одной из ключевых реформ транспортной отрасли – внедрение электронного билета на всех видах городского пассажирского транспорта в стране.