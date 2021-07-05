Киев отменяет бумажные билеты в транспорте: как заплатить за проезд и что нужно знать

В Киеве с 14 июля в общественном транспорте города перестанут действовать бумажные билеты. Вместо них оплатить поездку можно будет электронным способом.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, полностью на е-билет уже перешли фуникулер, Троещинская линия скоростного трамвая, городская электричка и скоростной трамвай на Борщаговке.

"Отказ от бумажных разовых талонов в городских автобусах, троллейбусах и трамваях начался с 1 июля. Окончательно выйдут из обращения 14 июля. Сейчас идет разъяснительная работа среди пассажиров. Льготные категории населения, как и раньше, продолжат пользоваться своими льготами", – рассказали в пресс-службе.

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В КГГА уточнили, что электронные билеты можно приобрести через мобильное приложение и карту "Киев Цифровой", также в терминалах самообслуживания. Кроме того, их можно купить в сети "Т-киоск", терминалах EasyPay, IBOX, 2click. QR-билеты можно приобрести в кассах киевского метрополитена.

В пресс-службе добавили, что в наземном транспорте вводится усиленный контроль, а штраф за неоплаченный проезд составляет 160 гривен.

"Контролеры-кассиры (кондукторы) получили предложение перейти на должность контролера, или другие свободные вакансии на предприятии. Все, кто не продолжил сотрудничество с предприятием, полностью получили выходное пособие", – резюмировали в КГГА.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что власти Киева не будут поднимать цены в общественном транспорте до 20-25 грн. Дату внедрения новых тарифов назовут летом.