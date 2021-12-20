Киев накроет непогода: синоптики рассказали, когда ждать морозов и снега

В ближайшие 6 дней, с 20 по 26 августа, в Киеве ожидается морозная погода. В среднем температура воздуха будет -7.

Об этом сообщил портал Sinoptik. В течение недели синоптики прогнозируют осадки в виде снега.

Во вторник, 21 декабря, утром в Киеве будет идти дождь, а ночью ожидается снег. В течение всего дня, начиная с утра, осадков не будет. Возможен гололед. Температура воздуха -9… -4.

В среду, 22 декабря, погода в столице порадует безоблачным утром, но уже к середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков. Температура воздуха -9… -7.

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В четверг, 23 декабря, в Киеве облаков на небе не будет, а день обещает быть ясным. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха -10… -7.

В пятницу, 24 декабря, пасмурная погода будет держаться в столице весь день, утром возможно недолгое прояснение. Вечером ожидается снег. Температура воздуха -8… -3.

В субботу, 25 декабря, облачная погода продержится в городе весь день. Утром будет идти мелкий дождь, который начнется еще ночью. Во второй половине дня его сменит мелкий снег, который стихнет только ближе к вечеру. Температура воздуха -2… +2.

В воскресенье, 26 декабря, облачная погода продержится в Киеве весь день. Утром пойдет мелкий снег, а во второй половине дня осадков не ожидается. Температура воздуха -3… -2.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ближайшие дни Украину придет сильное похолодание. Ожидаются морозы местами до 18 градусов и осадки в виде снега.