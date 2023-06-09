В Киеве начало цвести самое большое в городе тюльпановое дерево. Фото

В Киеве начало цвести экзотическое тюльпановое дерево. Пик этого процесса ожидается на выходных, когда цветы появятся на нижних ветвях.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Увидеть красоту можно в Сырецком парке.

"Больше всего в Киеве тюльпановое дерево расцвело! Не теряйте времени, давайте с нами в воскресенье смотреть на эту красоту и дышать целебным воздухом дендропарка. Это настоящая фитотерапия. Через два дня как раз должен быть пик, когда расцветут нижние ветви. Все это притаилось совсем рядом, в пару шагов от станции метро", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что цветы на дереве пока хорошо расцвели на верхних ветках.

Тюльпанное дерево – растение филогенетически приближенное к магнолиям. Родовое название означает "дерево-лира". Так его назвали за оригинальную форму листьев, присущую только ему. А тюльпанным его называют пахучими цветами оранжевого цвета, которые внешне напоминают тюльпаны.

Древесина тюльпанного дерева продается под названием "желтого тополя", хотя к роду Populus она не имеет отношения. В благоприятных условиях доживает до 500 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мукачево и Ужгороде зацвели экзотические тюльпановые деревья. Сообщается, что впервые в Закарпатье из Европы эти деревья завезли около ста лет назад.

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