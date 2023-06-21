В Киеве начали цвести экзотические "макаронные деревья". Фото

В Киеве начали цвести "макаронные деревья". Название катальп, а это именно они, происходит от названия дерева на языке индейцев маскоки – "kutuhlpa", что означает "крылатая голова".

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Об этом сообщили в социальных сетях. Аромат соцветия похож на каштановый и несколько яблочный.

"Макаронные деревья" расцвели в Киеве. Как правило, их можно встретить в Северной Америке, Карибах и Восточной Азии. Но есть и в нашей столице. Эти деревья поглощают пыль и очищают воздух", – говорится в сообщении.

Катальпа (Catalpa) – род цветущих деревьев семейства биньониевых. Большинство из них ноябрьские, высотой до 12-18 метров с размером кроны 6-12 метров. 10-летний саженец достигает высоты 6 метров. Различаются крупными, сердцевидными или трехлопастными листьями, яркими белыми или желтыми цветами в широких сложных соцветиях.

Осенью имеют плоды длиной 20-50 сантиметров, напоминающие тонкую стручковую фасоль, наполненные небольшими плоскими семенами, благодаря которым и получили народное название "макаронные деревья". Каждое семя имеет два тонких крыла, которые помогают разноситься ветром.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве начало цвести экзотическое тюльпановое дерево. Увидеть красоту можно в Сырецком парке.

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