В Киеве начали сбор предложений по переименованию 14 городских объектов: как предложить название
В Киеве столичные власти собирают предложения по переименованию объектов, названия которых связаны со страной-агрессором РФ и ее сателлитами. В общем новые названия предлагают выбрать для 14 городских объектов.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета. В столице идет процесс дерусификации.
"Переименование улиц и переулков продолжается с целью уменьшения культорологического влияния страны-агрессора на наше сознание. Это своеобразное сопротивление для защиты нашей культуры. Украинская история с древности и по сей день богата знаковыми событиями и славится деятелями и Героями, которые достойны того, чтобы на их честь называли городские объекты в столице. Сейчас город собирает предложения по переименованию еще 14 объектов. Впоследствии они будут систематизированы и путем рейтингового электронного голосования в приложении "Киев Цифровой" киевляне смогут выбрать новые названия для них", – рассказал заместитель городского. председателя Владимир Бондаренко.
Перечень улиц и переулков, по которым идет сбор предложений.
Шевченковский район:
- переулок Бехтеровский.
Деснянский район:
- переулок Вешенский;
- улица Пушкина.
Соломенский район:
- улица Вузовская.
Подольский район:
- переулок Достоевского;
- улица Нахимова.
Святошинский район:
- улица Сергея Есенина;
- улица Мельниченко.
Дарницкий район:
- улица Константина Заслонова;
- улица Ивана Тургенева.
Голосеевский район:
- улица Софии Ковалевской;
- улица Стрелковая.
Печерский район:
- улица Станиславского.
Днепровский район:
- улица Петра Чаадаева.
Предложения по переименованию принимаются до 14 января текущего года по электронному адресу: [email protected].
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