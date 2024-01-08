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В Киеве начали сбор предложений по переименованию 14 городских объектов: как предложить название

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
1,5 т.
В Киеве хотят переименовать еще 14 городских объектов

В Киеве столичные власти собирают предложения по переименованию объектов, названия которых связаны со страной-агрессором РФ и ее сателлитами. В общем новые названия предлагают выбрать для 14 городских объектов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета. В столице идет процесс дерусификации.

"Переименование улиц и переулков продолжается с целью уменьшения культорологического влияния страны-агрессора на наше сознание. Это своеобразное сопротивление для защиты нашей культуры. Украинская история с древности и по сей день богата знаковыми событиями и славится деятелями и Героями, которые достойны того, чтобы на их честь называли городские объекты в столице. Сейчас город собирает предложения по переименованию еще 14 объектов. Впоследствии они будут систематизированы и путем рейтингового электронного голосования в приложении "Киев Цифровой" киевляне смогут выбрать новые названия для них", – рассказал заместитель городского. председателя Владимир Бондаренко.

Перечень улиц и переулков, по которым идет сбор предложений.

Шевченковский район:

  • переулок Бехтеровский.

Деснянский район:

  • переулок Вешенский;
  • улица Пушкина.

Соломенский район:

  • улица Вузовская.

Подольский район:

  • переулок Достоевского;
  • улица Нахимова.

Святошинский район:

  • улица Сергея Есенина;
  • улица Мельниченко.

Дарницкий район:

  • улица Константина Заслонова;
  • улица Ивана Тургенева.

Голосеевский район:

  • улица Софии Ковалевской;
  • улица Стрелковая.

Печерский район:

  • улица Станиславского.

Днепровский район:

  • улица Петра Чаадаева.

Предложения по переименованию принимаются до 14 января текущего года по электронному адресу: [email protected].

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