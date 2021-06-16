В Киеве начали реконструкцию центра экстренной медицинской помощи на Виноградаре

В Киеве началась реконструкция центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф № 7 в Подольском районе. После ремонтных работ он станет одним из крупнейших и самых функциональных в столице.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Там отметили, что заведение не обновляли с 1986 года (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Опыт последних лет показал, насколько важно, чтобы экстренная помощь такого мегаполиса как Киев постоянно развивалась и совершенствовалась. И это вопрос не только скорости, а и качества услуг для киевлян, исправности карет скорой помощи, безопасных и удобных условий труда для медицинских работников", – пояснила замглавы КГГА Анна Старостенко.

Видео дня

На ремонт заведения экстренной медицинской помощи из городского бюджета выделили 30 миллионов гривен.

"Чтобы обеспечить высокое качество услуг, необходимо не просто отремонтировать помещение, но и адаптировать его к современным требованиям. Именно поэтому площадь здания будет вдвое увеличена путем расширения цокольного этажа. Это позволит оборудовать его вспомогательными помещениями, складом для медицинских препаратов и тому подобное. Ведь это отделение предоставляет экстренную медицинскую помощь более 200 тысячам жителей Подольского района. За год бригады отделения осуществляют более 35 000 выездов на вызовы ", – отметила она.

В здании уже выполнены демонтажные работы и проведения кладки наружных и внутренних стен. Сейчас идет стяжка, и прокладывается система отопления. Также уже залили фундамент для пристройки.

Как сообщал OBOZREVATEL на Киевщине 15 июня, пытаясь спасти подругу, утонула 13-летняя девочка.