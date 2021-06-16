В Киеве начали реконструкцию центра экстренной медицинской помощи на Виноградаре
В Киеве началась реконструкция центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф № 7 в Подольском районе. После ремонтных работ он станет одним из крупнейших и самых функциональных в столице.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Там отметили, что заведение не обновляли с 1986 года (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Опыт последних лет показал, насколько важно, чтобы экстренная помощь такого мегаполиса как Киев постоянно развивалась и совершенствовалась. И это вопрос не только скорости, а и качества услуг для киевлян, исправности карет скорой помощи, безопасных и удобных условий труда для медицинских работников", – пояснила замглавы КГГА Анна Старостенко.
На ремонт заведения экстренной медицинской помощи из городского бюджета выделили 30 миллионов гривен.
"Чтобы обеспечить высокое качество услуг, необходимо не просто отремонтировать помещение, но и адаптировать его к современным требованиям. Именно поэтому площадь здания будет вдвое увеличена путем расширения цокольного этажа. Это позволит оборудовать его вспомогательными помещениями, складом для медицинских препаратов и тому подобное. Ведь это отделение предоставляет экстренную медицинскую помощь более 200 тысячам жителей Подольского района. За год бригады отделения осуществляют более 35 000 выездов на вызовы ", – отметила она.
В здании уже выполнены демонтажные работы и проведения кладки наружных и внутренних стен. Сейчас идет стяжка, и прокладывается система отопления. Также уже залили фундамент для пристройки.
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