newspaper
img

Окончание работ встретили аплодисментами: в Киеве демонтирован памятник Чкалову. Фото и видео

Олег Тимченко
Жизнь столицы
3 минуты
2,2 т.
Окончание работ встретили аплодисментами: в Киеве демонтирован памятник Чкалову. Фото и видео

В Шевченковском районе Киева в среду, 8 февраля, специалисты демонтировали памятник советскому летчику Валерию Чкалову. Во время снятия монумента с пьедестала тот сломался, а окончание работ было встречено аплодисментами.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Скульптура находилась в одноименном сквере на улице Олеся Гончара, 57 (чтобы просмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Так, утром, 8 февраля, вблизи памятника установили ограждение, на котором была табличка с предупреждением о сносе. Уже после обеда специалисты с помощью спецтехники начали демонтаж скульптуры. Стоит добавить, что во время работ статуя сломалась на две части.

Окончание работ встретили аплодисментами: в Киеве демонтирован памятник Чкалову. Фото и видео
Окончание работ встретили аплодисментами: в Киеве демонтирован памятник Чкалову. Фото и видео
Окончание работ встретили аплодисментами: в Киеве демонтирован памятник Чкалову. Фото и видео
Окончание работ встретили аплодисментами: в Киеве демонтирован памятник Чкалову. Фото и видео

Отметим, что за этим событием пришли наблюдать местные жители, которые аплодисментами отреагировали на это событие. Скульптуру, согласно решению Киевского городского совета, перенесут в Музей авиации Украины имени А. К. Антонова.

Окончание работ встретили аплодисментами: в Киеве демонтирован памятник Чкалову. Фото и видео
Окончание работ встретили аплодисментами: в Киеве демонтирован памятник Чкалову. Фото и видео
Окончание работ встретили аплодисментами: в Киеве демонтирован памятник Чкалову. Фото и видео

Как сообщил депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец, монументы Пушкину и Щорса в столице будут демонтированы после согласования с Минкультом.

"Наконец-то в понедельник мы получили разрешение на перевозку этих двух памятников, я имею в виду Чкалова и Ватутина (без перезахоронения)", – уточнил Белоцерковец.

Окончание работ встретили аплодисментами: в Киеве демонтирован памятник Чкалову. Фото и видео
Окончание работ встретили аплодисментами: в Киеве демонтирован памятник Чкалову. Фото и видео

Следующим коммунальщики уберут памятник находящемуся советскому военачальнику Николаю Ватутину, который находится в Мариинском парке и установлен на его могиле. Работы планируется провести 9 февраля.

Окончание работ встретили аплодисментами: в Киеве демонтирован памятник Чкалову. Фото и видео

Валерий Чкалов – советский летчик-испытатель, комбриг. Погиб 15 декабря 1938 во время проведения испытательного полета на новом самолете I-180. Похоронен в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве депутаты Киевсовета в четверг, 8 декабря, во время заседания приняли решение о переименовании 32 улиц, переулков и бульваров. В частности, бульвар Дружбы Народов теперь носит имя Николая Михновского.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!