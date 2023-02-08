Окончание работ встретили аплодисментами: в Киеве демонтирован памятник Чкалову. Фото и видео

В Шевченковском районе Киева в среду, 8 февраля, специалисты демонтировали памятник советскому летчику Валерию Чкалову. Во время снятия монумента с пьедестала тот сломался, а окончание работ было встречено аплодисментами.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Скульптура находилась в одноименном сквере на улице Олеся Гончара, 57 (чтобы просмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Так, утром, 8 февраля, вблизи памятника установили ограждение, на котором была табличка с предупреждением о сносе. Уже после обеда специалисты с помощью спецтехники начали демонтаж скульптуры. Стоит добавить, что во время работ статуя сломалась на две части.

Отметим, что за этим событием пришли наблюдать местные жители, которые аплодисментами отреагировали на это событие. Скульптуру, согласно решению Киевского городского совета, перенесут в Музей авиации Украины имени А. К. Антонова.

Как сообщил депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец, монументы Пушкину и Щорса в столице будут демонтированы после согласования с Минкультом.

"Наконец-то в понедельник мы получили разрешение на перевозку этих двух памятников, я имею в виду Чкалова и Ватутина (без перезахоронения)", – уточнил Белоцерковец.

Следующим коммунальщики уберут памятник находящемуся советскому военачальнику Николаю Ватутину, который находится в Мариинском парке и установлен на его могиле. Работы планируется провести 9 февраля.

Валерий Чкалов – советский летчик-испытатель, комбриг. Погиб 15 декабря 1938 во время проведения испытательного полета на новом самолете I-180. Похоронен в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве депутаты Киевсовета в четверг, 8 декабря, во время заседания приняли решение о переименовании 32 улиц, переулков и бульваров. В частности, бульвар Дружбы Народов теперь носит имя Николая Михновского.

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