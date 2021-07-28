В Киеве начали подготовку к возможному локдауну: собирают списки на спецпропуска в транспорт

В Киеве руководители предприятий начали получать письма с просьбой составить списки сотрудников, которым потребуется пропуск на транспорт во время возможного локдауна осенью. Ответ нужно отправить до 3 августа.

Фото соответствующего письма обнародовало издание "Страна". Документ якобы отсылается за подписью заместителя главы Голосеевской РГА Олега Калугина.

В письме указано, что эти меры нужны в случае введения усиленных карантинных ограничений, связанных с коронавирусом. Решение было утверждено штабом по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций КГГА.

"Обращаемся к вам с просьбой срочно, до 15:00 3 августа 2021 года, предоставить эту информацию", – говориться в письме.

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Отметим, что согласно протоколу заседания штаба, размещенном на официальном сайте КГГА, предлагается также решить вопрос об увеличении количества реаниматологических коек в больницах и закупить необходимые средства защиты. Кроме того, обеспечить подключение кроватей к кислороду.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по словам главы Госпродпотребслужбы Игоря Рубана, новый штамм коронавируса Дельта может стать причиной для введения жесткого локдауна в Киеве уже в сентябре.