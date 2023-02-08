В Киеве начали демонтаж памятника советскому лётчику Чкалову. Фото

В Шевченковском районе Киева в среду, 8 февраля, начать демонтаж памятника советскому летчику-испытателю Валерию Чкалову. Он находится на улице Олеся Гончара, 57.

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Об этом сообщили в социальных сетях. В столице продолжается процесс декоммунизации и дерусификации.

"В Киеве идет демонтаж памятника Чкалову! Прямо сейчас", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что рабочие начали подготовительные работы для того, чтобы убрать монумент, установленный на улице Олеся Гончара. Как сообщил депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец, Министерство культуры Украины предоставило разрешение на демонтаж памятников Чкалову и Ватутину, которые установлены в столице.

Валерий Чкалов – советский летчик-испытатель, комбриг. Погиб 15 декабря 1938 во время проведения испытательного полета на новом самолете I-180. Похоронен в Москве.

Напомним, жителям Киева не нужно менять документы в случае переименования улиц, на которых они проживают. Согласно закону, это должны сделать юридические лица.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве депутаты Киевсовета в четверг, 8 декабря, во время заседания приняли решение о переименовании 32 улиц, переулков и бульваров. В частности, бульвар Дружбы Народов теперь носит имя Николая Михновского.

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