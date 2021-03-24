В Киеве начали бороться с нарушениями карантина в маршрутках

В Киеве сотрудники правоохранительных органов предприняли ряд мер, по борьбе с нарушениями карантинных ограничений в маршрутных автобусах.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе столичной полиции, на нарушителей составляют административные материалы.

"Правоохранители отслеживают, как водители общественного транспорта выполняют противоэпидемические правила. Если выявляются нарушения, то полицейские составляют административные материалы", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, в разных районах Киева на остановках общественного транспорта 24 марта возникали конфликты из-за того, что маршрутки берут пассажиров только на сидячие места (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

В частности, в Днепровском районе столицы на улице Петра Запорожца мужчина, которого не впустили в салон трамвая, медленно пошел перед ним по рельсам.

Отметим, что власти Киева пока не планируют вводить спецпропуска в общественном транспорте столицы из-за усиления карантинных ограничений.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 22 марта несмотря на усиление карантинных ограничений, общественный транспорт работал с нарушениями.