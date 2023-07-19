В Киеве начала цвести редкая орхидея: увидеть ее можно только в одном месте столицы. Фото

В Киеве начался период цветения редкой орхидеи – коручки пурпурной. Она растет только в урочище Голосеевский лес, потому что именно там есть все необходимые для нее условия.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национального природного парка Голосеевский. Растение внесено в Красную книгу Украины.

"Кручка пурпурная Epipactis purpurata занесена в Красную книгу Украины и Красный список Международного союза охраны природы. Это растение растет только в урочище Голосеевский лес, ведь связано с дубово-грабовыми лесами", – рассказали в пресс-службе.

По словам специалистов, особенность этой орхидеи не ограничивается только спецификой среды обитания, она отличается и внешним видом. Коручка пурпурная имеет фиолетовые стебли, при основании свободно обернутые острыми фиолетовыми влагалищами.

Листья серо-зеленые, с нижней стороны – фиолетовые. У цветка есть несколько оттенков: снаружи – грязновато-зелено-белый, с середины – светло-фиолетовый.

Напомним, в Днепровском районе Киева начала цвести аллея гортензий длиной почти 1000 метров. В прошлом году на Русановской набережной высадили 458 кустов, а в этом – еще 160.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева во дворе многоэтажного дома растет настоящий банан. Экзотическое растение можно найти на столичных Позняках.

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