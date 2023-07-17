В Киеве на Позняках во дворе многоэтажки растет настоящий банан. Фото

В Дарницком районе Киева во дворе многоэтажного дома произрастает настоящий банан. Экзотическое растение можно найти на столичных Позняках.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Кто посадил растение и ухаживает за ним, неизвестно.

"Вот вы говорите, что Позняки – будто бетонные джунгли! А тут растут и настоящие…. Бананы!", – написал Степанец.

На опубликованном фото можно увидеть, что во дворе столичной многоэтажки рядом со стоянкой растет банан.

Банан (Musa) – род многолетних травянистых растений семейства банановых. Его родиной являются тропики Юго-Восточной Азии, в частности Малайского архипелага, где он с давних времен используется очень широко. Бананами также называют съедобные плоды этих растений.

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