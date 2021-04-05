В Киеве начал действовать жесткий локдаун: что запрещено с 5 апреля

В Киеве в понедельник, 5 апреля, начал действовать жесткий локдаун из-за распространения коронавируса.

Столица закрыла все школы и детские сады, ограничила работу общественного транспорта и разрешила работать заведениям общественного питания только на вынос. Об этом сообщил мер города Виталий Кличко в Facebook.

Кроме того, руководителей учреждений и предприятий обязали отправить сотрудников на дистанционную работу или предоставить отпуск. Работу прекратили также продуктовые ярмарки.

Ограничения будут действовать как минимум до пятницы, 16 апреля.

Что запрещено в Киеве с 5 апреля:

работа всех школ и детских садов;

работа всего общественного транспорта за исключением перевозок работников предприятий критической инфраструктуры по специальным пропускам;

работа заведений общественного питания. Разрешена только доставка и продажа на вынос;

работа продуктовых ярмарок.

Локдаун в Киеве

Скриншот. Виталий Кличко в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве в связи с усилением карантина с 5 марта перекрыли детские площадки, ограничив их красной лентой. На них развесили предупреждения о количестве заболевших детей коронавирусом в столице