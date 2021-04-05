У Києві почав діяти жорсткий локдаун: що заборонено з 5 квітня

У Києві в понеділок, 5 квітня, почав діяти жорсткий локдаун через поширення коронавірусу.

Столиця закрила всі школи і дитячі садки, обмежила роботу громадського транспорту і дозволила працювати закладам громадського харчування тільки на винос. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Facebook.

Крім того, керівників установ і підприємств зобов'язали відправити співробітників на дистанційну роботу або надати відпустку. Роботу припинили також продуктові ярмарки.

Обмеження діятимуть щонайменше до п'ятниці, 16 квітня.

Що заборонено в Києві з 5 квітня:

робота всіх шкіл і дитячих садів;

робота всього громадського транспорту за винятком перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури за спеціальними перепустками;

робота закладів громадського харчування. Дозволено тільки доставку і продаж на винос;

робота продуктових ярмарків.

Локдаун у Києві

Скриншот. Віталій Кличко у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Києві в зв'язку з посиленням карантину з 5 березня перекрили дитячі майданчики, обмеживши їх червоною стрічкою. На них розвісили попередження про кількість хворих дітей на коронавірус у столиці.