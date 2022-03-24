В Киеве на железнодорожном вокзале открыли центр кардиопомощи

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В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале открыли центр кардиопомощи. Услуга бесплатна для всех пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці". Врачи работают в медпункте, расположенном в этом здании.

"Врачи-кардиологи института Амосова предоставляют пассажирам консультации и проводят осмотры, делают кардиограммы, эхо-исследования сердца и аритмологию. Кардиопомощь оказывают в медицинском пункте вокзала. Вход в него расположен на восточной стороне первого перрона", – говорится в сообщении.

Отметим, ранее столичная власть создала для жителей специальные карты с полезной информацией. В частности, в приложении "Киев Цифровой" появилась карта, где отмечены все работающие продовольственные магазины в столице. Данные о них постоянно обновляются.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в приложение "Киев Цифровой" разработчики добавили новую функцию. Теперь на специально созданной карте можно увидеть работающие АЗС столицы.

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