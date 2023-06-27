В Киеве на улице Большая Васильковская произошло повреждение трубопровода: адреса, где нет воды

В Киеве во вторник, 27 июня, произошло повреждение на водопроводе диаметром 150 миллиметров по улице Большая Васильковская. Из-за аварии в некоторых домах временно прекращено водоснабжение.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Специалисты "Киевводоканала" уже приступили к ремонтным работам.

"На улице Большая Васильковская, 48 произошло повреждение на водопроводе диаметром 150 мм: в некоторых домах временно прекращено водоснабжение", – рассказали в пресс-службе.

В КГГА уточнили, что в результате аварии водоснабжение временно отсутствует по адресам:

улица Большая Васильковская: 26-А, 26-Б, 28, 30-А, 30-Б, 30-В, 32-А, 32-Б, 34, 36, 38-А, 38-Б, 40, 42- А, 42-Б, 44, 46, 48.

Жители домов, где нет водоснабжения, могут найти автоцистерну с питьевой водой на улице Большая Васильковская, 36.

Напомним, в Печерском районе Киева в понедельник, 10 апреля, в результате прорыва трубы бульвар Николая Михновского (бывший Дружбы народов) залило кипятком. Из-за этого возле станции метро "Дружбы народов" возникла пробка в направлении Лыбидской.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева в одной из многоэтажек прорвало пожарный гидрант. В результате дом затопило водой с 10 по 1 этаж.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!