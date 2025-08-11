В Киеве на Троещине в реке утонул мужчина. Подробности трагедии и фото

В Деснянском районе Киева местные жители обнаружили в реке Десенка тело мужчины. Чтобы достать утопленника из воды на берег, на место вызвали спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства трагического случая будут устанавливать правоохранители.

Что известно

Как рассказали спасатели, в понедельник, 11 августа, в 10:10 поступило сообщение от Службы "102" о том, что в Киеве в реке Десенка утонул человек.

"Спасатели обнаружили тело мужчины на расстоянии 35 метров от берега, на глубине 6 метров. С помощью спасательного снаряжения утопленник был доставлен к берегу и передан следственно-оперативной группе", – добавили в ГСЧС.

Трагедии на воде

6 июля в Дарницком районе Киева в озере Тягле утонул мужчина. Что достать тело погибшего, на берег вызвали водолазов-спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве неподалеку от пешеходного моста в реке Днепр заметили тело мужчины. Чтобы достать утопленника на берег, вызвали спасателей.

