В Киеве на территории заповедника "София Киевская" откроют коворкинг

В Киеве в понедельник, 16 января, заработает небольшой коворкинг "Софит". Его откроют на территории Национального заповедника "София Киевская" в здании Консистории.

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Об этом сообщила пресс-служба заповедника в соцсети Facebook. Час аренды рабочего места обойдется в 100 гривен.

Так, в здании Консистории на территории заповедника "София Киевская" с 16 января небольшой коворкинг "Софит". Там будет постоянный доступ к высокоскоростному интернету.

"Кроме рабочего места людям будут предлагать отдельную комнату для встреч, горячие напитки и укрытия. Коворкинг будет работать ежедневно по офисному графику — с 9:00 до 18:00. Стоимость аренды рабочего места за час – 100 гривен. Впрочем, в день открытия, 16 января, первые два часа аренды рабочего места будут бесплатными", – говорится в сообщении.

Напомним, а территории маркет-мола "Дарынок" открыт самый большой в Украине "городок несломленности", где можно не только выпить горячего чая и зарядить свои гаджеты, но прекрасно провести время всей семьей и даже выгулять собаку. На территории хаба полностью оборудованы места на 1000 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской области открыли "Пункт несокрушимости" в виде настоящей юрты. Это произошло благодаря поддержке Посольства Республики Казахстан в Украине.

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