В Киеве на территории ВДНХ уничтожили ценное панно из мозаики, посвященное пожарным: обещают восстановить. Фото

В Киеве на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" уничтожили ценное панно из мозаики, посвященное спасающим мир пожарным. Строители сделали это во время реконструкции здания, принадлежащего ГСЧС.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил генеральный директор ВДНХ Евгений Мушкин. Произведение искусства является культурным наследием советской истории Украины.

"На территории ВДНХ расположено здание ГСЧС (здание №26 – бывший Павильон противопожарной защиты). В этом здании было ценное панно из мозаики, где огнеборцы спасают мир от пожара. Культурное наследие советской истории Украины. Мы гордились тем, что пожарные (которым с 1991 года принадлежит это здание) его берегут. Я даже делал пост по этому поводу в 2020 году", – рассказал Мушкин.

Однако на днях руководство ВДНХ узнало, что строители, которые по заказу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины производят реконструкцию этого здания, разрушили произведение искусства.

Позже, по его словам, состоялась встреча с руководством Главного управления ГСЧС, в ходе которой было принято решение "восстановить мозаичное панно в его первоначальном виде".

"Для этого частично будут использованы сохранившиеся элементы оригинального панно", – добавил Мушкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный экспоцентр Украины (ВДНХ) в Киеве был основан в 1940 году, а в наши дни он является излюбленным местом прогулок киевлян и гостей столицы. Но раньше по его территории ездили специальные вагончики, благодаря которым можно было с комфортом добраться до любой точки комплекса.

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