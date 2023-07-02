В Киеве на Позняках появился новый мурал, посвященный украинским спасателям. Фото

В Дарницком районе столицы появился новый мурал. Он посвящен украинским спасателям и является благодарностью пожарным за их ежедневный тяжелый труд.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Увидеть стенопись можно на улице Александра Кошица, 3Б.

"В 24-й Государственной пожарно-спасательной части состоялось открытие вновь мурала. На стенописи изображены наши Герои-спасатели. По словам авторов, этот мурал – возможность поблагодарить наших пожарных за их ежедневный труд. Спасибо за реализацию художникам-волонтерам из Детской художественной 11, Детской школы искусств №4 и 9, и Культурно-художественного центра. За содействие этому проекту благодарны Дарницкой районной государственной администрации", – говорится в сообщении.

Напомним, в Голосеевском районе столицы появился мурал, посвященный документальному фильму "Первый код". Лента рассказывает об истории возникновения и развития украинского IT.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве появился новый патриотический мурал. Стенопись "Поддержка" посвящена украинским волонтерам, которые своим ежедневным трудом помогают приближать нашу победу.

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