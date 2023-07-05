В Киеве на Позняках заметили очередного "героя парковки" на местах для людей с инвалидностью. Фото

В Дарницком районе Киева заметили очередного "героя парковки". Водитель автомобиля Opel оставил свою машину возле торгового центра сразу на двух местах для людей с инвалидностью.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Событие произошло вблизи метро "Позняки".

"Что не на фото?", – подписал снимок автор.

Можно увидеть, что водитель оставил свою машину с номерами Киевской области возле торгового центра "Пирамида" сразу на двух местах для людей с инвалидностью.

Добавим, согласно статье 122 (парковка авто на местах, предназначенных для парковки транспорта, которым руководят люди с инвалидностью) КУоАП владельцу легковушки грозит штраф в размере 1,7 тыс. гривен. Ранее киевские власти призвали жителей и гостей Киева соблюдать правила дорожного движения и парковать автомобили правильно. Транспорт нарушителей будет эвакуирован.

Напомним, к Днепровскому району столицы водитель внедорожника Toyota припарковал свою машину с грубым нарушением ПДД. Он оставил автомобиль прямо на пешеходном переходе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева водитель легковушки постоянно паркует свою машину, нарушая ПДД и мешая другим автовладельцам. Чтобы хоть как-то повлиять на мужчину, местные жители постоянно забрасывают его автомобиль мусором.

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