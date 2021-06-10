В Киеве на Подоле ограничили движение. Карта

В Подольском районе Киева до 23 июля частично ограничили движение транспорта на улице Туровской. Коммунальщики проведут средний ремонт дороги.

Как сообщили в пресс-службе "Киевавтодора", покрытие обновят на участке между улицами Набережно-Рыбальской и Оболонской.

Напомним, в столице из-за ремонтных работ с 28 апреля по 15 июля частично ограничили движение транспорта на Новоконстантиновском путепроводе.

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На проспекте Романа Шухевича из-за ремонта дорожного покрытия в ночь с 2 на 3 июня было ограничено движение. На несколько часов была полностью перекрыта часть улицы Оноре де Бальзака

Скоростной трамвай не работает из-за капитального ремонта по 15 августа на улице Борщаговской. Движение электротранспорта перекрыли на участке дороги от станции "Старовокзальная" и до "Гната Юры".

В Шевченковском районе Киева с 5 по 27 июня из-за ремонта дороги на улицах Костельной и Трехсвятительской частично ограничили движение автотранспорта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на проспекте Степана Бендеры до 20 июля из-за ремонтных работ закрыли разворот возле железнодорожной станции "Зенит".