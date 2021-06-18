В Киеве на Певческом поле 'поселились' огромные животные сделанные из цветов. Фото

В пятницу, 18 апреля, на Певческом поле в Киеве открылась летняя выставка "Планета диких животных". На ней представлены 3D композиции, сделанные из цветов и декоративных растений, в виде крокодилов, черепах, слонов, страусов и других животных.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета. Там отметили, что высота некоторых композиций достигает 5 метров (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Для создания композиций были использованы специальные металлические конструкции, дерева и более 500 тысяч цветов-однолетников. В частности, альтернантеры, цинерарии, бегонии, колеус, петунии, сурфинии, сальвии и тому подобное. Некоторые композиции созданы из 40 тысяч цветов, а их высота достигает пяти метров", – подчеркнули организаторы выставки.

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На выставке представлены работы ландшафтных дизайнеров из каждого района столицы. Так, например, композиция "Морской мир" представлена от Голосеевского района. Всего для создания морских фигур было использовано более две тысячи цветов. Для их создания потратили две недели.

Главные фигуры композиции Днепровского района – огромные осьминог и рыба. В ландшафтной работе Оболони представлены персонажи из известного мультфильма "Мадагаскар". Авторы композиции использовали колеусы трех цветов – лимонные, персиковые и темно-красные. На высадку около 27 тысяч растений им понадобилось полторы недели.

Выставка будет работать до 1 августа, ежедневно, с 10:00 до 20:00 на ул. Лаврской, 31.

Стоимость билетов: взрослый – 100 грн, детский – 25 грн.

Детям до 3 лет, пенсионерам, многодетным семьям, участникам антитеррористических операций, инвалидам 1 и 2 групп и участникам ликвидации последствий чернобыльской аварии вход на выставку бесплатный.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае на Певческом поле в центре Киева открылась выставка цветов. Здесь высадили 700 тыс. Тюльпанов и более 30 тыс. Других цветов.