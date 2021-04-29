На Полтавщине 7-классницы устроили обнаженную фотосессию на кладбище

В Полтавской области родители трех 7-классниц, устроивших обнаженную фотосессию на кладбище, получили предупреждение.

Такое решение вынес Кременчугский районный суд. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Так, судья рассмотрела административный материал от полиции о том, что трое учениц Белецкого учебно-воспитательного комплекса устроили обнаженную фотосессию на кладбище. Одна из школьниц выложила фото в соцсети.

Суд признал виновными родителей девочек в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей). Родителям назначили административное наказание в виде предупреждения и заставили их оплатить судебный сбор по 454 грн с каждого обвиняемого.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве нашли кладбище для старых автомобилей. Оно располагается на берегу реки Дарница, недалеко от ТЭЦ-4.