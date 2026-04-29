В Киеве пьяный мужчина 'заминировал' аптеку из-за отказа продать лекарства без рецепта. Фото и видео

В Киеве на Оболони правоохранители привлекли к ответственности шутника, который оставил в аптеке сумку со "взрывчаткой". Мужчина решил отомстить фармацевтам за то, что ему не продали лекарства.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нарушителя привлекли к административной ответственности.

Что известно

Как рассказали правоохранители, во вторник, 28 апреля, к ним поступило сообщение от работников аптеки о том, что на улице Левка Лукьяненко неизвестный оставил в помещении сумку и заявил, что в ней якобы лежит взрывчатка.

Полицейские оградили территорию и обеспечивали безопасность граждан. Тем временем специалисты саперы осмотрели сумку и не обнаружили в ней никаких взрывоопасных предметов.

"Патрульные полицейские разыскали мужчину неподалеку от места происшествия. Выяснилось, 35-летний киевлянин находился в состоянии алкогольного опьянения и пришел в аптеку, чтобы приобрести лекарственные средства, которые отпускаются по рецепту. Получив отказ от фармацевтов, он оставил в помещении сумку и сообщил о якобы наличии в ней тротила", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские составили в отношении нарушителя административный протоколы по ст. 173 КУоАП – мелкое хулиганство, и ст. 178 КУоАП – пребывание в общественном месте в пьяном виде.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева задержали иностранца, который, по информации следствия, причастен к хулиганству. Мужчина посреди улицы устроил конфликт с прохожими, а затем угрожал им боевой гранатой.

