В Киеве неизвестный выстрелил из авто в сторону женщины с ребенком: введена специальная полицейская операция

В Киеве в пятницу, 1 мая, на улице Мечты неизвестный произвел несколько выстрелов из авто в сторону женщины с ребенком. После этого нарушитель скрылся с места происшествия.

Об этом сообщили в социальных сетях. Инцидентом уже занялись правоохранители.

Что известно

"Поступило сообщение от женщины с ребенком, что только что на улице Мечты с ней сравнялся автомобиль Volkswagen. Из авто совершили 4 выстрела в ее сторону. После содеянного водитель скрылся в сторону станции метро "Житомирская", – говорится в сообщении.

В полиции Киева нам подтвердили информацию об инциденте. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. По предварительной информации пострадавших в результате стрельбы нет.

"Сейчас все наряды полиции Киева ориентированы на поиски водителя. Введена специальная полицейская операция", – уточнили в пресс-службе.

