В Киеве на одной из улиц из-за очистки ливнестоков ограничили движение транспорта

В Киеве в пятницу, 13 мая, на улице Елены Телиги временно ограничат движение транспорта. Коммунальщики проведут очистку ливнестоков.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевавтодор". Работы ориентировочно продляться до 17:00.

"Киев заботится о системе ливнестоков. В течение 13 мая по ул. Е. Телиги будем очищать ливнестоки. Будем работать, в частности, в тоннеле на пересечении ул. Е. Телиги, ул. Щусева и ул. Ю. Ильенко. В процессе работы движение будет частично ограничено", – говорится в сообщении.

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Напомним, в Киеве 12 мая ураган и сильная гроза поломали многие деревья и повлекли за собой отключение света в нескольких районах города. Непогода накрыла Житомирскую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.

В результате непогоды, по состоянию на утро 13 мая, часть столичных домов оставались без электроэнергии.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве со среды, 4 мая, на Владимирском спуске частично ограничили движение транспорта. Рабочие проведут ремонтные работы.