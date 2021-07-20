В Киеве на одной из станций метро возник коллапс, люди стояли в огромных очередях. Видео

В Святошинском районе Киева во вторник, 20 июля, на входе в вестибюль станции метро "Академгородок" образовалась огромная очередь. Пассажиры стояли в очереди без соблюдения дистанции, а некоторые без масок.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. На вход были открыты только одни двери, а также возникла проблема с турникетами (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Вчера потоп, а сегодня – человеческий поток. Похоже, что станцию метро Академгородок вчера так залило, что начались какие-то технические сбои. Как иначе объяснить то, что для входа на открыты только одни двери, а турникеты не работают?", – говорится в подписи к видео.

Видео дня

Напомним, Киев в понедельник, 19 июля, накрыл ураган. В некоторых районах столицы ветер валил деревья, а проезд на дорогах оказался заблокирован.

В частности, на станции метро "Академгородок" в результате подтопления был закрыт один из вестибюлей.

При этом несмотря на усилия коммунальных служб, откачать воду из подземного перехода, который ведет к входу в метрополитен, долгое время не удавалось. Из-за этого тоннеле плавал товар из расположенных там МАФов, в том числе, хлеб.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в результате сильнейшего ливня в Киеве оказались подтоплены ряд улиц. Жители столицы по разному отреагировали на проявления сил природы, в частности плавали на надувных кругах и спасали животных.