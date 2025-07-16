В Киеве на одной из станций метро умерла женщина. Подробности и видео

Вечером в среду, 16 июля, в Киеве на станции метро "Оболонь" умерла женщина. Ей стало плохо в вагоне поезда.

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Об этом сообщил собеседник OBOZ.UA с места происшествия. По его словам, у женщины 1957-го года рождения ухудшилось самочувствие.

Сотрудники полиции и медики проводили реанимационные мероприятия, однако, к сожалению, спасти ее не удалось.

В сети опубликовали кадры со станции "Оболонь". На них видно правоохранителей и медиков, которые пытались оказать помощь женщине.

Мы также писали, что 16 июля в Киеве временно закрывали две наземные станции "красной" линии метрополитена. Такое решение было принято из-за возгорания травы возле путей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева утром 2 мая на станции метро "Дорогожичи" обнаружили тело мужчины. На вид ему было около 30 лет.

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