newspaper
img

В Киеве на Оболони жильцы многоэтажки оригинально решили проблему с отключением света. Видео

Олег Тимченко
Жизнь столицы
2 минуты
9,4 т.
Киевлянин протянул кабель от генератора на пятый этаж

В Оболонском районе Киева жильцы квартиры на пятом этаже многоэтажки с ответственностью подошли к использованию генератора при отключении света. Технику установили во дворе на расстоянии не менее 6 метров от дома, а кабель от нее протащили до окна на балконе.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Киевляне продолжают находить методы решения проблем с отсутствием электроэнергии (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Вот такой выход нашли жители Оболони из-за отсутствия света", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что жильцы многоэтажки протащили силовой кабель от генератора, установленного на значительном расстоянии от дома, на пятый этаж.

В Киеве на Оболони жильцы многоэтажки оригинально решили проблему с отключением света. Видео
В Киеве на Оболони жильцы многоэтажки оригинально решили проблему с отключением света. Видео

Следует отметить, что существуют четко установленные правила размещения генераторов вблизи зданий. Во время работы они продуцируют угарный газ. Именно поэтому особенно опасно, когда их устанавливают в помещениях или ближе 6 м к окнам или стенам здания.

В Киеве на Оболони жильцы многоэтажки оригинально решили проблему с отключением света. Видео

Напомним, в Киеве на 9 этаже многоэтажного жилого дома жильцы квартиры установили генератор. Его закрепили с наружной стороны балкона. Пользователи социальных сетей с юмором отреагировали на поступок жителя столицы, изобретательно "решившего" проблему с отключением света. Сразу на "новаторский подход" киевлянина отреагировали в ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева жильцы одной из квартир жилого дома по улице Тростянецкой "гениально" решили для себя проблему с отключением света. Они установили в своем жилище генератор, а угарный газ выводят через отверстие в стене.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!