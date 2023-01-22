В Киеве на Оболони жильцы многоэтажки оригинально решили проблему с отключением света. Видео

В Оболонском районе Киева жильцы квартиры на пятом этаже многоэтажки с ответственностью подошли к использованию генератора при отключении света. Технику установили во дворе на расстоянии не менее 6 метров от дома, а кабель от нее протащили до окна на балконе.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Киевляне продолжают находить методы решения проблем с отсутствием электроэнергии (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Вот такой выход нашли жители Оболони из-за отсутствия света", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что жильцы многоэтажки протащили силовой кабель от генератора, установленного на значительном расстоянии от дома, на пятый этаж.

Следует отметить, что существуют четко установленные правила размещения генераторов вблизи зданий. Во время работы они продуцируют угарный газ. Именно поэтому особенно опасно, когда их устанавливают в помещениях или ближе 6 м к окнам или стенам здания.

Напомним, в Киеве на 9 этаже многоэтажного жилого дома жильцы квартиры установили генератор. Его закрепили с наружной стороны балкона. Пользователи социальных сетей с юмором отреагировали на поступок жителя столицы, изобретательно "решившего" проблему с отключением света. Сразу на "новаторский подход" киевлянина отреагировали в ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева жильцы одной из квартир жилого дома по улице Тростянецкой "гениально" решили для себя проблему с отключением света. Они установили в своем жилище генератор, а угарный газ выводят через отверстие в стене.

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