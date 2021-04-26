В Киеве на Оболони устроили свалку из арендованных велосипедов

В Киеве неизвестные свалили велосипеды из пункта проката возле станции метро "Оболонь"

Об этом сообщили в Facebook-группе "Жизнь Оболонского района и Минского массива".

"Я памятник воздвиг себе нерукотворный! Так подумали идиоты сделавшие это чудо на Оболони. Несколькими днями ранее кто-то сжег прокатный велосипед этой же фирмы. Все больше похоже на спланированную акцию либо от конкурентов, либо от занимающихся прокатом в нашем районе", – говорится в сообщении.

В комментариях киевляне отмечают, что это уже не первый случай, когда люди бросают велосипеды из байкшеринга как-попало. Из-за этого транспорт ломается.

Напомним, в Киеве подростки выбросили в окно арендованный самокат, записав происходящее на камеру и выложив соответствующий ролик в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 23 апреля девушки устроили эротическую фотосессию на балконе старинного дома в центре Киева.