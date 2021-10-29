В Киеве на Оболони на месяц изменят схему движения троллейбусов: названа причина

В Киеве на проспекте Героев Сталинграда проведут капитальный ремонт дороги. Из-за этого с 1 по 30 ноября будет изменено движение троллейбусов № 24 и № 34

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевпасстранс". Движение электротранспорта на участке от улицы Маршала Тимошенко до улицы Герои Днепра закроют.

Движение троллейбусов будет организовано:

маршрут №24 от просп. Свободы на ул. Маршала Тимошенко по действующему маршруту, дальше – ул. Зои Гайдай – ул. Героев Днепра – просп. Героев Сталинграда – ул. Северная;

маршрут №34 по трассе: ст. м. "Минская" – ул. Маршала Тимошенко – просп. Героев Сталинграда – ул. Александра Архипенко – ул. Иорданская – просп. Степана Бандеры – железнодорожная станция "Зенит" – просп. Степана Бандеры – просп. Оболонский – просп. Степана Бандеры – просп. Героев Сталинграда – ул. Маршала Тимошенко – ст. м. "Минская". Для удобства пассажиров маршруту будет присвоен номер 34-К.

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С 1 ноября движение троллейбусов маршрута № 47 будет возобновлено по постоянной схеме движения – от улицы Милославской до станции метро "Минская".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве до 15 ноября частично ограничили движение на Надднепрянском шоссе. Дорожники проведут ремонтные работы.