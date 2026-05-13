В Киеве на Оболони конфликт между мужчинами закончился стрельбой. Подробности, фото и видео

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, устроил стрельбу на Оболони. Во время конфликта злоумышленник совершил около девяти выстрелов в потерпевшего и скрылся.

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и патрульной полиции Киева. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о том, что на проспекте Оболонском неизвестный выстрелил в сторону гражданина и уехал в неизвестном направлении.

В столице была введена специальная полицейская операция и на поиски злоумышленника ориентировали наряды полиции. Оперативники совместно с аналитиками криминального анализа установили, что к преступлению причастен 38-летний местный житель.

"Правоохранители выяснили, что во время конфликта, возникшего между мужчинами, фигурант достал револьвер и произвел около девяти выстрелов в различные части тела 27-летнего потерпевшего. Последний серьезных повреждений не держал. После этого нападавший сел в автомобиль и уехал с места совершения преступления", – уточнили в пресс-службе.

Патрульные остановили автомобиль злоумышленника в другом районе города. Следователи изъяли из транспортного средства револьвер под патрон Флобера и задержали нарушителя. Ему сообщили о подозрении по факту хулиганства, совершенного с помощью оружия.

