В Киеве на набережной Днепра появится новый парк 'Никольская слободка'

В четверг, 13 мая, Киевсовет поддержал решение о выделении земельных участков общей площадью почти 6,4 га, для создания парка отдыха "Никольская Слободка". Решение поддержали 82 депутата.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета. На берегу Днепра город планирует обустроить современную и пространства зеленую зону. Речь идет о территории между улицей Никольско-Слободской и проспектом Броварским в Днепровском районе столицы.

Как отметил депутат Киевского городского совета, председатель Постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев, такое решение сделает невозможным в дальнейшем застройку этой территории.

"Для создания нового парка Киевский городской совет поддержал решение о выкупе земельных участков, которые до этого находились в собственности акционерного общества" Государственный сберегательный банк Украины ". Учитывая, что в Днепровском районе не хватает зеленых зон, местная община полностью поддерживает обустройство новых озелененных территорий общего пользования и активно выступает против их застройки ", – подчеркнул Михаил Терентьев.

Отметим, что неподалеку от нового парка является муниципальный пляж "Веселка" и новая набережная, которую построил один из застройщиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Софийской площади в Киеве обновляют Литовский сквер. Там должен появиться огромная скамья-терраса с подсветкой.