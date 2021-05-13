Литовский сквер на Софийской площади в Киеве изменится до неузнаваемости. Фото
В Киеве начали масштабный ремонт Литовского сквера на Софийской площади. Коммунальщики ремонтируют мостовую и устанавливают новые скамейки для отдыха.
Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Центральным элементом зеленой зоны станет деревянная скамья-терраса с подсветкой.
На создание огромной скамьи-террасы авторов проекта вдохновили литовские дюны на побережье Балтийского моря и янтарь.
Коммунальщики должны отремонтировать брусчатку, восстановить работу имеющегося фонтана, а также отремонтировать подпорные стенки сквера, устроить новые газоны и высадить деревья, установить оградительные столбики, чтобы автомобили не заезжали на пешеходную зону.
Обновленную зеленую зону коммунальщики обещают открыть в ближайшее время.
Напомним, Литовский сквер по адресу Владимирский проезд, 1 был открыт 12 декабря 2016. На его открытии присутствовала тогдашняя президент Литвы Даля Грибаускайте.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепровской набережной, в районе залива Берковщина в Дарницком районе Киева обустроят современный парк активного семейного отдыха.