В Киеве на месте современного Певческого поля существовал небольшой хутор. Архивное фото 1870-х годов

Ранее на том месте, где в Киеве в наши дни расположено Певческое поле, существовал небольшой хутор. В 1870-х годах неизвестный фотолюбитель сделал фотографию этой живописной локации.

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Архивное фото тех лет было опубликовано в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Можно увидеть, как выглядела эта местность около 150 лет назад.

"Фото 1870-х годов. Небольшой хутор, который существовал на месте современного Певческого поля. Исчез хутор после перепланировки местности под музей Второй мировой войны", – говорится в сообщении.

Следует добавить, что согласно данным портала "Википедия", музей основали в 1974 году, и вскоре начали строить именно на этой локации. Официально его открыли в 1981 году, из чего можно предположить, что сам хутор существовал еще во второй половине 1970-х годов.

Напомним, общеизвестно, что у Киевского метрополитена есть три линии – красная, синяя, зеленая. Но мало кто из пассажиров имел возможность проехать еще одной веткой – секретной, объединяющей остальные три.

Как сообщал OBOZREVATEL, Еврейский базар в Киеве, более известный как Евбаз, был одним из самых известных и популярных торжищ для многих поколений жителей столицы. Место, где можно было купить все, что угодно, в 1935 году снял неизвестный фотолюбитель.

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