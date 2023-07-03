В Киеве утром возникло несколько крупных пробок: где затруднено движение авто. Фото и видео

В Деснянском районе столицы в понедельник, 3 июля, утром возникла большая пробка на проспекте Романа Шухевича. Движение транспорта осложнено как в сторону Оболони, так и Троещины, а также проблемы на правом берегу города.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Затруднено движение на Северном мосту по обоим направлениям, в связи с проведением ремонтных работ", – говорится в сообщении.

На опубликованных соцсетях фото и видео можно увидеть, что пробка в сторону Оболони начинается в районе пересечения проспектов Воскресенского, Червоной Калины и Романа Шухевича. Также движение транспорта затруднено на улице Оноре да Бальзака в сторону проспекта Шухевича.

Кроме того, пробка наблюдается на Большой окружной дороге, где также начались ремонтные работы.

Стоит добавить, что до 15 сентября на мосту через реку Десенка частично ограничили движение авто в сторону левого берега из-за ремонтных работ.

Напомним, в Киеве дорожники продолжают обновлять дорогу по улице Пирогова в Шевченковском районе столицы. В частности, здесь сделают более широкие тротуары, обустроят подземные свалки и велодорожки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве специалисты продолжают ремонт дороги по улице Богдана Хмельницкого. Сейчас они сделали 150 квадратных метров брусчатки.

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