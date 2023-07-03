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В Киеве утром возникло несколько крупных пробок: где затруднено движение авто. Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
7,7 т.
Затор возник из-за ремонтных работ на Северном мосту

В Деснянском районе столицы в понедельник, 3 июля, утром возникла большая пробка на проспекте Романа Шухевича. Движение транспорта осложнено как в сторону Оболони, так и Троещины, а также проблемы на правом берегу города.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Затруднено движение на Северном мосту по обоим направлениям, в связи с проведением ремонтных работ", – говорится в сообщении.

В Киеве утром возникло несколько крупных пробок: где затруднено движение авто. Фото и видео

На опубликованных соцсетях фото и видео можно увидеть, что пробка в сторону Оболони начинается в районе пересечения проспектов Воскресенского, Червоной Калины и Романа Шухевича. Также движение транспорта затруднено на улице Оноре да Бальзака в сторону проспекта Шухевича.

Кроме того, пробка наблюдается на Большой окружной дороге, где также начались ремонтные работы.

В Киеве утром возникло несколько крупных пробок: где затруднено движение авто. Фото и видео

Стоит добавить, что до 15 сентября на мосту через реку Десенка частично ограничили движение авто в сторону левого берега из-за ремонтных работ.

Напомним, в Киеве дорожники продолжают обновлять дорогу по улице Пирогова в Шевченковском районе столицы. В частности, здесь сделают более широкие тротуары, обустроят подземные свалки и велодорожки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве специалисты продолжают ремонт дороги по улице Богдана Хмельницкого. Сейчас они сделали 150 квадратных метров брусчатки.

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