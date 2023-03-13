В Киеве на крыше многоэтажки достроили целую квартиру и не пускают полицию. Фото и видео

В Киеве, неподалеку от НСК "Олимпийский", обнаружили незаконную надстройку. Неизвестный на крыше многоэтажки построил целую квартиру и не пускает туда коммунальщиков со стражами порядка.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил директор Департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко. Кому принадлежит "пристройка", неизвестно (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"О неприятном. В Голосеевском районе на улице Большая Васильковская была обнаружена незаконная надстройка на крыше многоэтажки. На прикрепленных фото и видео можете увидеть это (надстройку. – Ред.), – рассказал Ткаченко.

Он добавил, что контрольных карт (разрешений) на проведение подобных работ по этому адресу не выдали. Коммунальщики пытались узнать, кто владелец и зафиксировать нарушения с помощью полицейских, но не смогли это сделать.

"Сейчас доступа к этой надстройке нет, нарушители заблокировали проход на крышу и ни у нас, ни у представителей правопорядка нет возможности даже пройти. Я обращаю внимание на эту ситуацию правоохранительными органами и Киевской городской прокуратуру и прошу подключиться. За подобные действия нарушители должны нести наказание в суде", – подчеркнул Ткаченко.

Чиновник уточнил, что кроме нарушения благоустройства, такая "пристройка" ставит под угрозу безопасность жильцов дома, на крыше которого и началось незаконное строительство

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за 6,15 млн долларов (около 230 млн грн) продают 5-комнатную квартиру. Она находится на 26-27 этажах дома и к ней ведет отдельный лифт.

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