В Киеве на Китай-горе сохранились пещеры дохристианских времен: на стенах есть надписи на старославянском. Фото

В Голосеевском районе Киева можно пройтись по пещерам, которые, по некоторым данным, были созданы еще в дохристианские времена, но затем стали частью Китаевского монастыря. На стенах подземных келий можно найти надписи старославянскими буквами и вырезанные в глине иконы.

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Фотографии локаций были опубликованы в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. Уникальная историческая локация расположена на улице Китаевская, 15.

"Китаевские пещеры. Название возникло, согласно легенде, в результате тюркского слова "китай" – укрепление, крепость. В Китае сохранились остатки городка ІХ-Х веков, а также пещерных келий времен Киевской Руси. В XIV веке в Китае был создан пещерный монастырь, что подчиняется Киево-Печерской лавре, так называемая Китаевская пустота", – рассказал автор.

Пещеры в Китаевском урочище находятся на Китай-горе, в исторической местности Киева. По некоторым данным, рукотворное подземелье могло появиться еще в дохристианские времена как жилье и приют древних людей, однако судить о первоначальной планировке пещер очень сложно. Согласно правительственному указу Российской империи, датированному 1771 годом, затворничество было запрещено, и монахи вынуждены были вернуться в монастырь.

Китаевские пещеры простояли покинутыми до 1857 года, когда были случайно обнаружены и исследованы. В 1910–1912 годах под руководством археолога А. Д. Эртеля было обнаружено несколько подземных галерей, похожих на пещеру Киево-Печерской лавры.

"Здесь были найдены остатки двух ячеек, предметы домашнего обихода, а на стенах сохранились надписи старославянскими буквами. В настоящее время пещеры открыты для свободного посещения", – резюмировал автор.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Киевского метрополитена есть три линии – красная, синяя, зеленая. Но мало кто из пассажиров имел возможность проехать еще одной веткой – секретной, объединяющей остальные три.

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