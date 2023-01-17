В Киеве на Днепре заметили рыбаков, вышедших на лед в ''плюсовую'' погоду. Фото и видео

В нескольких районах Киева на реке Днепр заметили мужчин, которые вышли порыбачить, несмотря на теплую погоду. Люди сидят на льду, который уже начал сильно таять.

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Об этом сообщили в социальных сетях. В столице во вторник, 17 января, воздух погрелся до +5°С (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Бесстрашные столичные рыбаки. Друзья, позаботьтесь о своей жизни, лед тонкий, нестабильный. Эта рыбалка не будет стоить вашей жизни", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото и видео можно увидеть, что рыбаки сидят на льду, несмотря на потепление.

Напомним, 51-летний житель села Нижняя Дубечня Киевской области провалился под лед и утонул, когда пошел гулять с собаками. Воспитанники провалились под лед на замерзшем пруду, хозяин полез в воду, чтобы спасти животных, но сам погиб. В селе Лютеж Киевской области на реке Ирпень перевернулась лодка с людьми. В результате происшествия один мужчина утонул, а еще одного спасли бойцы ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря рыбак провалился под лед и погиб. Еще до приезда спасателей его тело из воды достали товарищи.

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