В Киеве посреди Днепра стоит "загадочная" башня: почему вокруг нее кружат корабли. Фото

В Киеве на реке Днепр установлена специальная девиационная башня, которая помогает судам настроить компасы. Она находится напротив Жукова острова.

Его назначение известно единицам, поэтому башню тут же окрестили огневой точкой времен Великой Отечественной Войны, входом в сталинские тоннели, выводом из кессона сталинских тоннелей и ещё Бог весть чем.

Впервые подобный объект был сооружен в 1983 году, и он находился в районе нынешнего Южного моста. После строительства последнего, башню перенесли в низ по течению.

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Несмотря на прогресс, на всех кораблях продолжают применять классические компасы. Современное электронное оборудование способно их заменить, но оно имеет риск выхода из строя, когда как механические системы куда надежнее.

Вот только компасы, по целому ряду причин, имеют свойство со временем сбиваться. Поэтому их нужно периодически настраивать – согласно регламенту, это делает раз в год. После процедуры судно получает соответствующую справку.

На самом деле это, если говорить на языке моряков, пал — место, где настраивают корабельные компасы. Многие дачники на Осокорках и отдыхающие на теплоходах зачастую могут наблюдать странную картину — различные корабли иногда пришвартовываются к башне или делают вокруг нее несколько кругов.

Таким образом устраняется погрешность корабельных компасов, которая называется магнитной девиацией. Возникает она из-за давления больших масс металла, которые окружают компас или из-за магнитного поля Земли.

На вид башня имеет цилиндрическую форму. На ее стенах закреплены металлические тросы и лестницы, а на верхушке находится техническая конструкция из металла. Вся остальная часть башни выполнена из монолитного бетона. Это важно для точности ее работы.

Объект расположен посреди Днепра, между Осокорками и Жуковом островом. С правого берега — в районе Корчеватого. Вниз по Днепру расположен Водников остров, а выше, как уже упоминалось – Южный мост. Увидеть башню можно с берега, добравшись до 80-х садовых улиц Осокорков (частный сектор). Автобус 64 или маршрутка 452. Либо до яхт-клуба на Жуковом острове. Ближайший транспорт – автобус 20 и маршрутки 193 и 557.

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