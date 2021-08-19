В Киеве на День Независимости над Крещатиком пролетит Ан-225 "Мрія"

В Киеве 24 августа в военном параде, который посвящен Дню Независимости, примет участие крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрія". Воздушное судно пролетит над улицей Крещатик.

Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Укроборонпром". 18 августа самолет Ан-225 принял участие в первой репетиции военного парада (чтобы посмотреть видео, проскроллльте до конца страницы).

"Мрія" пролетит над Крещатиком и будет замыкать воздушную колонну из военных вертолетов, самолетов-истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков и военно-транспортных самолетов. В частности, (это будут – Ред.) Ми-8, Ми-14, Ми-24, Су-27, МиГ-29, Ил-76 и целое семейство самолетов "Ан" – Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П", – уточнили в пресс-службе.

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Отметим, транспортный самолет Ан-225 "Мрія" создавалась для перевозки корабля многоразового использования "Буран" и частей ракеты-носителя "Энергия".

Также предполагалось, что Ан-225 будут использовать и как летательный космодром многократной авиационно-космической транспортной системы (МАКС).

22 марта 1989 "Мрія" с грузом 156,3 тонн поднялась в воздух и по 3 часов 45 минут полета установила 110 мировых рекордов по скорости, высоте полета и грузоподъемностью. А уже 11 сентября 2001 "Мрія" установила 124 мировых и 214 национальных рекордов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в среду, 18 августа, на улице Крещатик состоялась репетиция парада ко Дню Независимости. Движение на этом участке было дороги перекрыто.