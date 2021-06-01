В Киеве на Броварском проспекте произошло сразу 5 ДТП. Карта пробок

В Киеве во вторник, 1 июня, на Броварском проспекте произошло 5 дорожно-транспортных происшествий. Движение авто на прилегающих улицах было парализовано.

Согласно данным Google Maps, аварии на этом участке дороги зафиксировали возле станций метро "Черниговская", "Дарница" и "Гидропарк".

Стоит отметить, что трудности с проездом наблюдаются на Северном, Гаванском, Метро, Патона, Дарницком и Южном мостах.

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Пробки также образовались на проспектах Романа Шухевича (ДТП возле станции трамвая "Генерала Ватутина"), Степана Бандеры (ДТП при съезде с Северного моста), Освободителей, Юрия Гагарина, Соборности (ДТП при заезде на мост Патона), Николая Бажана и Победы.

Тянучки повлияли на трафик на проспектах Оболонском, Героев Сталинграда, Голосеевском, Валерия Лобановского, Академика Глушкова, Леся Курбаса и Воздухофлотском.

Пробки замедлили скорость автомобилей на улицах Набережно-Рыбальской, Набережно-Хрещатицкой, Богатырской, Братиславской, Борщаговской, Вадима Гетьмана, Семена Скляренко, Кирилловской, Елены Телиги, Большой Васильковской и Окружной дороге.

Проблемы с движением наблюдались в центре столицы, на бульварах Леси Украинки, Перова, Тараса Шевченко и Чоколовском, Харьковском, Дарницком и Набережном шоссе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Оболонском районе Киева в пятницу, 28 мая, вблизи станции метро "Почайна" столкнулись две Skoda Octavia. Один из автомобилей залетел на отбойник.