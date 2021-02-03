На Арсенальной в Киеве создадут 3D-площадь. Фото

В Киеве возле станции метро "Арсенальная" планируют построить новый бизнес-центр, а также создать место для прогулок.

Как пишет lux.fm, в планах у авторов проекта создание крытой 3D-площади (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"В состав комплекса войдет отреставрированное здание бывшей военной комендатуры, а рядом будет построен современный офисный центр, высота которого – 25 метров, шесть этажей", – отметил главный архитектор проекта Татьяна Лысюк.

Кроме того, между новым зданием и комендатурой планируют создать галерею со стеклянным навесом, где каждый сможет прогуляться, посетить ресторан или магазин.

Авторы надеются завершить все работы уже через три года.

Отметим, что в Киеве в конце декабря 2020 года после ремонта открыли Арсенальную площадь с обновленной пешеходно-рекреационной зоной. На входах в подземный переход изменили покрытие, которое не скользит.

Вместо аллергических и аварийных тополей высадили дубы и березы. Также обустроили приподнятые клумбы с растениями для шумоизоляции и зонирования площади. Фонтан пока находится в процессе разработки, он запроектирован со светом, звуком, изменением сценариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, после ремонта на Арсенальной площади, строители в течение 2-3 лет планируют закончить работы в комендатуре со стороны Арсенальной площади и сделать доступными Никольские ворота.