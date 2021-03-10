В "Киеватодоре" рассказали, какие дороги обновят в 2021 году

В Киеве коммунальщики начали ремонтные работы на дорогах города. В первую очередь, ликвидируют разрушения и другие повреждения дорожного покрытия.

Как сообщили в пресс-службе КП "Киевавтодор", дорожники используют технологию холодного асфальта и рециклеры (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Уже ведутся работы на улице Борщаговской, Индустриальном путепроводе, улице Милославской, Пейзажной аллее, на автодороге Т-1027 (Кольцевая дорога). За несколько недель восстановится ремонт на проспекте Степана Бандеры", – рассказали в пресс-службе.

В "Киевавтодоре" уточнили, что на протяжении текущего года капитальные и средние ремонты, а также реконструкции будут проводится приблизительно на 70 объектах. В частности, планируют запустить автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что также будут проводиться работы и на сопутствующих коммуникациях.

"Капитальный ремонт дороги – это не только замена асфальтового покрытия. Это – и ремонт тротуаров и остановок. Это – новое освещение. Полная замена всех коммуникаций. Это большой комплекс работ. Мы также используем новые технологии. Новые смеси асфальтобетона, чтобы покрытие выдерживало большие нагрузки. Мы делаем все, чтобы транспортная инфраструктура города отвечала европейским нормам", – подчеркнул Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 27 февраля с 7:00 и до 31 мая на Индустриальном путепроводе из-за капитального ремонта частично ограничат движение транспорта.