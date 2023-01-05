В Киеве на 17 станциях городской электрички можно оплатить проезд банковской картой: известны подробности

На 17 станциях Киевской кольцевой электрички в тестовом режиме начали работать валидаторы. Оплатить проезд можно городской транспортной картой, банковской картой и устройствами с NFC.

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Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци. В городе продолжает развивать работу общественного транспорта.

"Теперь на остановках Протасов Яр, Киев-Демеевский, Левый берег, Левобережная, Киев-Днепровский, Русановка, Троещина, Троещина-2, Почайная, Зенит, Рубежевский, Святошино, Борщаговка, Киев-Волынский, Караваевы дачи, Сырец и Вышгородская установлены валидаторы с функцией бесконтактной оплаты", – говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что для того, чтобы оплатить проезд, достаточно приложить банковскую карту, транспортную карту или устройство с NFC к валидатору. Чтобы подтвердить оплату – нужно приложить транспортную карту или банковскую карту к электронному устройству, которые постепенно появятся у всех кассиров в ближайшие недели.

Напомним, в Киеве в новогоднюю ночь во время воздушной тревоги около 5,2 тыс. граждан воспользовались станциями метро в качестве укрытий. Они были обеспечены самыми необходимыми условиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве городское электричество добавило вечерние рейсы, чтобы жители столицы могли легко и безопасно вернуться домой к началу комендантского часа. Они стартовали 12 сентября.

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