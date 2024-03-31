В Киеве мужчины идеально разрешили конфликт на дороге: сеть в восторге. Видео

Украинцев в сети восхитило то, как идеально разрешили конфликтную ситуацию на дороге в Киеве водители двух автомобилей. Они на "камень, ножницы, бумага" разыграли, кто кому должен уступить проезд.

Случай произошел в Оболонском районе Киева. Видео из местного Telegram-канала распространилось в другие паблики, где в комментариях люди хвалят мужчин.

"Махатч на ю-зе-фа, или камень, ножницы, бумага. Или как настоящие мужчины из Оболони решают спор – кто кому уступит проезд. Сильно", – говорится в подписи к ролику.

Судя по кадрам, два автомобиля не смогли разминуться на дороге во дворе жилого квартала. Водители вышли из авто и через минуту спокойно разрешили конфликтную ситуацию.

В частности, мужчины сыграли в популярную детскую игру "камень, ножницы, бумага". Соответственно, чтобы пропустить другой автомобиль, назад сдал тот, кто проиграл.

Украинцы в сети были просто в восторге от увиденного. Они оценили то, что столичные водители мудро подошли к ситуации и решили все без оскорблений или драки.

"Взрослые люди. Красиво", "Мирные переговоры", "Разошлись, как джентльмены", "Идеально, никаких матов и проклятий", "Распальцовка 2024. На самом деле это даже мило", "Это топ", "Хотя бы все срачи на глуповатые темы так решались", "Ну, я считаю, это эволюция. Не дерутся уже", "Взрослые люди умеют разрешать споры по-взрослому", – прокомментировали пользователи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева конфликт между арендатором и владельцем гаража закончился стрельбой. Во время выяснения отношений арендодатель угрожал жителю столицы насилием и даже несколько раз выстрелил ему вслед.

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