В Киеве мужчину зажало между вагоном и платформой: он погиб на месте ЧП

Во вторник, 8 июня на станции "Караваевы дачи", что в Соломенском районе мужчину зажало между платформой и вагоном. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Об этом сообщил Telegram канал dtp.kiev.ua. Там отметили, что тело мужчины пытались деблокировать с помощью домкрата (посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Трагический случай произошел улице Вадима Гетьмана, 48-А, железнодорожной станции "Караваевы дачи": мужчину возрастом около 30 лет, железнодорожным вагоном прижало к посадочной платформе. От полученных травм человек скончался на месте происшествия. Работы по деблокированию тела погибшего проводились с использованием электродомкрата. На месте работали медики, полиция и КАРС. Цените жизнь", – говорится в сообщении.

Напомним, 22 апреля, на технической железнодорожной станции "Борщаговка" за 7 минут сгорел вагон. К счастью никто не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре столицы на улице Саксаганского 147/5, в историческом здании, которому 120 лет, обвалился потолок. Жительница квартиры, в которой это произошло, получила травмы головы.